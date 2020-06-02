У Дніпрі таксист знепритомнів і влетів в паркан. Постраждала вагітна жінка. Фото

Події 17:35, 2.06.2020

У Дніпрі водій автомобіля Renault під час руху знепритомнів. В результаті події постраждала вагітна жінка, що знаходилася в салоні машини, передає Дніпро оперативний.

Автомобіль врізався в паркан
dnepr.express

Автомобіль зніс паркан, кілька сміттєвих баків і зачепив ще дві машини – Daewoo і Renault Trafic.

Автомобіль врізався в паркан
dnepr.express

Після події 38-річній вагітній жінці стало погано і її відправили в Дніпровську міську лікарню №9. Правоохоронці з'ясовують деталі аварії.

Автомобіль врізався в паркан
dnepr.express

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у тимчасово окупованому місті Брянка Луганської області російські терористи "ЛНР" влаштували велике п'яне ДТП. В результаті двоє бойовиків загинули і ще двоє потрапили до лікарні з серйозними травмами.

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