У Дніпрі таксист помер за кермом: пасажири дивом зупинили авто, що мчалося

У вівторок, 11 лютого, в Дніпрі 58-річний водій служби таксі "239" помер за кермом автомобіля Chevrolet під час рейсу.

Пасажири дивом врятувалися, натиснувши ручне гальмо. Подія трапилася на вулиці Олександра Кониського, повідомляє Дніпро оперативний (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце приїхала швидка допомога. Однак реанімаційні заходи лікарів не дали результату. Причина смерті чоловіка поки невідома. У НП розбираються правоохоронці.

Таксист помер за кермом у Дніпрі Скріншот з відео

За словами клієнтів таксі, чоловікові стало погано ще за годину до смерті. Тоді лікарі "швидкої" зробили йому укол і він відмовився від госпіталізації. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Таксист помер за кермом у Дніпрі Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі таксисти познущалися з пасажира, який не заплатив за проїзд.

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