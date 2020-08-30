У Дніпрі та області збільшилася кількість пожеж: рятувальники звернулися до городян

Яна Коваль Події 11:49, 30.08.2020

У літній період природні пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Тепла і ясна погода у Дніпрі призводить до підвищення класу пожежонебезпеки.

У зв'язку з цим, збільшується небезпека виникнення пожеж в екосистемах та в лісі, повідомили фахівці ДСНС у Дніпропетровській області.

За минулу добу, 29 серпня, на території Дніпропетровської області в природних екосистемах сталося 37 пожеж. Найпоширеніші пожежі – це трав'яні підпали. У більшості випадків, причиною загорянь є людський фактор. Жителі Дніпра і області спалюють сміття на ділянках, а діти підпалюють суху траву біля доріг і на пустирях. Все це призводить до серйозних пожеж, і під загрозою може опинитися чиєсь життя і житло.

"У спеку трава швидко висихає на сонці і легко спалахує від будь-якої іскри. Горіння трави – процес некерований. Вогонь швидко поширюється, особливо у вітряні дні. Також варто пам'ятати, що під час горіння сухостою, сміття та інших відходів, в атмосферу виділяється величезна кількість небезпечних речовин, які отруюють навколишнє середовище ", – повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники Дніпропетровщини сподіваються, що при спільній взаємодії фахівців Служби порятунку "101" і населення, а саме, при свідомому відношенні кожної людини до важливості збереження навколишнього середовища, пожежі можна запобігти.

"Шановні громадяни! Не забувайте, що причиною загорянь в лісі або на відкритих територіях може бути навіть маленький недопалок. Щоб боротися з вогнем, необхідні значні людські та матеріальні ресурси. Якщо ви помітили пожежу, спробуйте загасити іі підручними засобами: гілками дерев, піском або водою. Якщо ж не вдається впоратися самостійно – терміново зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101 ", – акцентують рятувальники Дніпра.

Служба закликає всіх жителів Дніпропетровщини бути відповідальними: бережіть навколишнє середовище.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Пожежа охопила площу приблизно 60 квадратних метрів. Також пошкоджено будівлю аптеки, яка знаходиться поруч.

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