У Дніпрі та області розшукують зниклу мешканку Харківщини. Фото і прикмети

У Дніпрі та області розшукують зниклу мешканку Харківщини. Колаж

У Дніпропетровській області розшукують 59-річну Ольгу Махиню.

Мешканка села Олянівка зникла безвісти 29 липня. За інформацією поліції, вона може знаходитися в Дніпропетровській області, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

Особливі прикмети: на спині горб, відсутні передні зуби.

У Дніпрі та області розшукують зниклу мешканку Харківщини Facebook / "Пошук зниклих дітей"

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Ольги, повідомте за номерами: 102 або 732-07-00, (098) 172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині новонароджену дитину не врятували через погані дороги.