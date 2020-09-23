У Дніпрі судитимуть військового, який кинув жінку помирати після ДТП

Софія Закревська Події 11:00, 23.09.2020

У Дніпрі на проспекті Калнишевського 6 липня 2020 року близько 22:00 солдат Збройних Сил України на автомобілі Volkwagen Passat збив жінку, яка переходила дорогу по "зебрі".

Одразу після ДТП військовослужбовець зник з місця події, залишивши потерпілу в небезпеці. Про це повідомили в пресслужбі військової прокуратури Південного регіону.

У результаті аварії 31-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Травми виявилися несумісними з життям, потерпіла померла в лікарні.

На даний час досудове розслідування справи завершене. Обвинувальний акт проти військового направлено до суду. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого, і залишення людини в небезпеці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині колишній бойовик "ДНР" здався СБУ. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

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Дніпро Події

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