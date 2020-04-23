Загинула молода фігуристка: в Дніпрі суд відпустив винуватицю гучної ДТП

У Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка трапилася понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої.

Відповідне рішення винесли в середу, 22 квітня, пише "Судовий репортер" із посиланням на активіста Всеволода Новохатька.

Так, 21 лютого 2020 Жовтневий райсуд Дніпра засудив жінку до 6 років позбавлення волі, хоча ще в жовтні 2019 закінчився 10-річний термін давності притягнення до кримінальної відповідальності у цій справі. Суд першої інстанції не звільнив обвинувачену від відповідальності, мотивуючи це тим, що в ході розгляду вона не висловила такого бажання і не подала клопотання.

У Дніпрі суд відпустив винуватицю гучної ДТП

Вирок оскаржили як захист, так і обвинувачення. Зокрема, прокурор, не заперечуючи доведеність вини, вважав, що суд неправильно застосував закон про кримінальну відповідальність.

Як все було

У 2009 році в селі Військове 22-річна Катерина Прокопець у стані алкогольного сп'яніння викликала ДТП. Дівчина нібито намагалася об'їхати пішохода, її машина з'їхала в бік і зіткнулася з нерухомим мікроавтобусом, який, у свою чергу, збив молодих людей, що стояли поблизу. 21-річна фігуристка Радміла Тігієва загинула на місці, ще один хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Загибла в ДТП Тігієва Факти

Слідство тривало 7 років, справа закривали і поновлювали. Судовий процес почався лише в 2016 році.

У суді Прокопець провину не визнавала і заперечувала, що була в стані алкогольного сп'яніння, кажучи, що тільки близько 21 годин випила келих пива. Однак експертиза виявила у неї в крові алкоголь.

Суд вирішив, що смерть Тігієвої і тілесні ушкодження іншого потерпілого є прямим наслідком перевищення швидкості обвинуваченої.

Прокопець рухалася по широкій проїжджій частині по відкритій місцевості і могла вчасно виявити небезпеку чи перешкоду для руху, тому повинна зменшити швидкість аж до повної зупинки автомобіля або безпечно об'їхати перешкоду.

Апеляційний суд вирішив інакше. Повний текст рішення повинен бути опублікований 27 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав жінку, яка сіла за кермо автомобіля і збила на смерть перехожу, оскільки та не вміла керувати транспортним засобом.

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