У Дніпрі студенти прийшли на іспит з підробленими паспортами: виник скандал

У Дніпрі 32 іноземних студента прийшли на іспит з підробленими паспортами.

Інцидент стався в приватному вищому навчальному закладі "Дніпровський медичний інститут традиційної медицини", повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Так, підозра про підробку паспортів з'явилася під час державного іспиту за фахом "Медицина".

ВНЗ Дзеркало тижня

До ВНЗ приїхала поліція і з'ясовувала всі обставини.

Вони підтвердили, що паспорта є підробленими, і склали відповідний акт.

Як відзначили в пресслужбі, 10 студентам вдалося втекти, а інших доставили в поліцію.

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