У Дніпрі студенти прийшли на іспит з підробленими паспортами: виник скандал

У Дніпрі 32 іноземних студента прийшли на іспит з підробленими паспортами.
Інцидент стався в приватному вищому навчальному закладі "Дніпровський медичний інститут традиційної медицини", повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Так, підозра про підробку паспортів з'явилася під час державного іспиту за фахом "Медицина".
ВНЗ
Дзеркало тижня
До ВНЗ приїхала поліція і з'ясовувала всі обставини.
Вони підтвердили, що паспорта є підробленими, і склали відповідний акт.
Як відзначили в пресслужбі, 10 студентам вдалося втекти, а інших доставили в поліцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, померла після сексу: Кривий Ріг потрясла страшна трагедія з дівчиною.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!