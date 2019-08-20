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У Дніпрі сталося потрійне ДТП з маршруткою: фото і відео

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На Набережній Заводській в Дніпрі сталося потрійне ДТП за участю маршрутки та двох легкових автомобілів.

Наразі поліція встановлює обставини події, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Набережній Заводській відбулося ДТП

На Набережній Заводській відбулося ДТП

Інформатор

За попередньою інформацією, маршрутка рухалася по другій смузі в бік центру і зачепила автомобіль Volkswagen, який їхав попереду.

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У Дніпрі перекинувся мікроавтобус: є постраждалі. Фото

Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса викрутив кермо і врізався Mitsubishi, який їхав поруч. В результаті авто винесло на узбіччя.

Машина збила кілька секцій огорожі.

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В результаті ДТП ніхто не постраждав, у Mitsubishi розбита передня частина.

Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення з однією машиною і врізався в іншу

Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення з однією машиною і врізався в іншу

Інформатор

У Mitsubishi розбита передня частина

У Mitsubishi розбита передня частина

Інформатор

Маршрутка встигла зачепити Volkswagen

Маршрутка встигла зачепити Volkswagen

Інформатор

В результаті ДТП ніхто не постраждав

В результаті ДТП ніхто не постраждав

Інформатор

Маршрутка пошкоджена незначно

Маршрутка пошкоджена незначно

Інформатор

Місце аварії огородили, учасники події дають пояснення правоохоронцям.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Довгинцівському районі Кривого Рогу 19 серпня з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes. У машини відлетіло колесо і вона перекинулася.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП поліція маршрутка
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