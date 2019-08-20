У Дніпрі сталося потрійне ДТП з маршруткою: фото і відео

На Набережній Заводській в Дніпрі сталося потрійне ДТП за участю маршрутки та двох легкових автомобілів.
Наразі поліція встановлює обставини події, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На Набережній Заводській відбулося ДТП
Інформатор
За попередньою інформацією, маршрутка рухалася по другій смузі в бік центру і зачепила автомобіль Volkswagen, який їхав попереду.
Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса викрутив кермо і врізався Mitsubishi, який їхав поруч. В результаті авто винесло на узбіччя.
Машина збила кілька секцій огорожі.
В результаті ДТП ніхто не постраждав, у Mitsubishi розбита передня частина.
Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення з однією машиною і врізався в іншу
Інформатор
У Mitsubishi розбита передня частина
Інформатор
Маршрутка встигла зачепити Volkswagen
Інформатор
В результаті ДТП ніхто не постраждав
Інформатор
Маршрутка пошкоджена незначно
Інформатор
Місце аварії огородили, учасники події дають пояснення правоохоронцям.
Раніше OBOZREVATEL писав, що у Довгинцівському районі Кривого Рогу 19 серпня з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes. У машини відлетіло колесо і вона перекинулася.
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