У Дніпрі сталося потрійне ДТП з маршруткою: фото і відео

На Набережній Заводській в Дніпрі сталося потрійне ДТП за участю маршрутки та двох легкових автомобілів.

Наразі поліція встановлює обставини події, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Набережній Заводській відбулося ДТП Інформатор

За попередньою інформацією, маршрутка рухалася по другій смузі в бік центру і зачепила автомобіль Volkswagen, який їхав попереду.

Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса викрутив кермо і врізався Mitsubishi, який їхав поруч. В результаті авто винесло на узбіччя.

Машина збила кілька секцій огорожі.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, у Mitsubishi розбита передня частина.

Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення з однією машиною і врізався в іншу Інформатор

У Mitsubishi розбита передня частина Інформатор

Маршрутка встигла зачепити Volkswagen Інформатор

В результаті ДТП ніхто не постраждав Інформатор

Маршрутка пошкоджена незначно Інформатор

Місце аварії огородили, учасники події дають пояснення правоохоронцям.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Довгинцівському районі Кривого Рогу 19 серпня з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes. У машини відлетіло колесо і вона перекинулася.

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