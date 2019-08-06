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У Дніпрі сталося потрійне ДТП: на місці аварії утворилася пробка

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У Дніпрі на вулиці Каруни в районі школи № 26 зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda.

Аварія сталася 6-го серпня близько 9:00. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі сталося потрійне ДТП

У Дніпрі сталося потрійне ДТП

колаж

Відомо, що автомобіль Skoda їхав в бік Амурського мосту по вулиці Каруни в лівому ряду. В тому ж напрямку рухався і Daewoo Lanos. Повертаючи вліво на вулицю Софії Русової, Daewoo підрізав Skoda. Щоб уникнути зіткнення з Lanos, водій Skoda різко загальмував. Автомобілі SsangYong і Mazda, які їхали позаду, не встигли зупинитися і врізалися.

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

Информатор

В аварії ніхто не постраждав. Учасники ДТП чекають приїзду правоохоронців. Рух по вулиці Каруни утруднено.

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

Информатор

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

У Дніпрі зіткнулися SsangYong, Skoda і Mazda

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка з рушницею викрала Audi.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро аварія ДТП
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