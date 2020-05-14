У Дніпрі сталася жорстка ДТП з переворотом: фото

Карина Бондаренко Події 14:45, 14.05.2020

У четвер, 14 травня, в Дніпрі на вулиці Любарського Chevrolet зіткнувся з Toyota і перекинувся.

У пригоді ніхто не постраждав, передає "Інформатор". За словами водія Toyota, він їхав зі сторони Мануйлівського проспекту в напрямку Ігрені, коли його вдарив Chevrolet.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

Звідки їхав автомобіль і як сталося, що він його не помітив, чоловік пояснити не зміг. Він зазначив, що пам'ятає тільки удар і то, як машина перекинулася.

Chevrolet зробив повний оборот, після чого знову став на колеса. Водій вдарився грудною кліткою об кермо, забій ноги і отримав садна. Медики "швидкої" надали йому першу допомогу. На місце аварії прибула патрульна поліція.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, на вулиці Маршала Малиновського в Дніпрі зіткнулися Nissan і Kia. Від удару один з автомобілів викинуло на узбіччя і він влетів в стовп.

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Дніпро Події

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