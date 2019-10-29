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29 жовтня • оновлено в 11:06
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У Дніпрі трапилася жорстка бійка в магазині: момент потрапив на відео. 18+

2.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі 28 жовтня в супермаркеті трапилася бійка між охоронцем і покупцем.

Інцидент помітили у "Варусі", що в житловому масиві Парус. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*** вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі трапилася жорстка бійка в магазині

У Дніпрі трапилася жорстка бійка в магазині

Скріншот

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За попередньою інформацією, покупець намагався покинути супермаркет, не розрахувавшись за товар. Охоронець його зупинив для огляду, у відповідь на що злодій накинувся на нього з кулаками.

Ударом в обличчя хлопець повалив охоронця на землю, після чого кинувся навтікача.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром пацієнт вивалився на ходу із "швидкої допомоги". 26 жовтня чоловік випав із задніх дверей прямо на проїжджу частину. Очевидці стверджують, що у трагедії винен сам пацієнт.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
грабеж бійка охорона
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Пiсля огидной "революцiї" на майданi уся країна перетворилась на гидотне смитя.
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