У Дніпрі сталася страшна ДТП: фото і відео з місця аварії

На проспекті Поля в Дніпрі 9 вересня зіткнулися Audi і Chevrolet Aveo. Від сильного удару останнього винесло на тротуар і перевернуло.
У ДТП постраждали дві дівчини - пасажирки автомобілів, їх госпіталізували. Дівчина, яка їхала в Chevrolet знаходиться у важкому стані, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
ДТП в Дніпрі на проспекті Поля
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За словами водія Audi, він їхав по проспекту на зелений сигнал світлофора, коли на перетині з вулицею Ульянова Chevrolet хотів проскочити перехрестя. Він розповів, що не встиг зреагувати, щоб уникнути зіткнення.
На місці події працювали поліцейські, лікарі швидкої допомоги і рятувальники. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі аварії.
Аварія сталася на перехресті Поля і Ульянова
Інформатор
Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці
Інформатор
Зіткнулися Audi і Chevrolet Aveo
Інформатор
Від удару машину викинуло на тротуар
Інформатор
постраждалих госпіталізували
Інформатор
Аварія сталася о 21:40
Інформатор
Постраждали дві дівчини
інформатор
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Фото очевидців
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Фото очевидців
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Фото очевидців
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Фото очевидців
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині водій викинув з маршрутки 75-річну жінку з гипогликемическим приступом. Жінка втратила свідомість і отримала травми на трасі.
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