У Дніпрі сталася страшна ДТП: фото і відео з місця аварії

На проспекті Поля в Дніпрі 9 вересня зіткнулися Audi і Chevrolet Aveo. Від сильного удару останнього винесло на тротуар і перевернуло.

У ДТП постраждали дві дівчини - пасажирки автомобілів, їх госпіталізували. Дівчина, яка їхала в Chevrolet знаходиться у важкому стані, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі на проспекті Поля Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

За словами водія Audi, він їхав по проспекту на зелений сигнал світлофора, коли на перетині з вулицею Ульянова Chevrolet хотів проскочити перехрестя. Він розповів, що не встиг зреагувати, щоб уникнути зіткнення.

На місці події працювали поліцейські, лікарі швидкої допомоги і рятувальники. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі аварії.

Аварія сталася на перехресті Поля і Ульянова Інформатор

Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці Інформатор

Зіткнулися Audi і Chevrolet Aveo Інформатор

Від удару машину викинуло на тротуар Інформатор

постраждалих госпіталізували Інформатор

Аварія сталася о 21:40 Інформатор

Постраждали дві дівчини інформатор

У Дніпрі сталося ДТП Інформатор

Фото очевидців Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Фото очевидців Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Фото очевидців Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Фото очевидців Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині водій викинув з маршрутки 75-річну жінку з гипогликемическим приступом. Жінка втратила свідомість і отримала травми на трасі.

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