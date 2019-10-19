У Дніпрі сталася смертельна ДТП із поліцейським: фото 18+

У Дніпрі в суботу, 19 жовтня, в ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.

Його автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, після чого зачепив Lada, передає "Інформатор".

За попередніми даними, Ford, за кермом якого перебував коп, їхав на Полтавському шосе в бік виїзду з міста.

Місце ДТП інформатор

У районі перехрестя з вулицею Белградською водій не впорався з керуванням, іномарку занесло і вона виїхала на зустрічну смугу руху, де вдарила Subaru, після – Mitsubishi, яку відразу ж понесло у відбійник. Відомо, що в Mitsubishi була дитина, але вона серйозно не постраждала.

Останнім Ford зачепив Lada, що стояла на вулиці Белградській, і тільки потім зупинився.

Місце ДТП інформатор

З автомобіля чоловіка діставали рятувальники. Співробітники патрульної поліції намагалися його врятувати, але безуспішно – від отриманих травм той загинув на місці.

Відомо, що загиблий – співробітник поліції, старший дільничний Соборної відділення поліції. У момент аварії він не перебував на службі. Йому було 37 років.

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Місце ДТП інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці.

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