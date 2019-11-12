У Дніпрі сталася серйозна ДТП з переворотом: фото і відео з місця НП

У Дніпрі ввечері 11 листопада на вулиці Шаховий проїзд сталося зіткнення Mazdа і Opel, в результаті чого останній перекинувся.
Винуватець аварії безслідно зник з місця події. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі сталася серйозна ДТП з переворотом
Колаж
Як стало відомо, автомобіль Mazda виїжджав з міста, в той час як Opel рухався в протилежному напрямку. В один момент водій "німця" не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, в результаті чого і сталося зіткнення. Від удару іномарка перекинулася.
Водійка Mazda не отримала серйозних травм, а ось про стан винуватця нічого не відомо, так як він зник з місця аварії.
Деталі події з'ясовували правоохоронці.
У Дніпрі зіткнулися Mazdа і Opel
Информатор
У Дніпрі зіткнулися Mazdа і Opel
Информатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра Daewoo збив пішохода. Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора. Від удару потерпілий впав на землю і вдарився потилицею об бордюр.
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