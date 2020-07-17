У Дніпрі сталася серйозна ДТП: госпіталізовані дитина і чоловік. Інформатор

У четвер, 16 липня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського іномарка влетіла у ВАЗ, у результаті зіткнення постраждали двоє людей.

Автомобіль BMW їхав в сторону Мерефо-Херсонського мосту. Водій перестроювався з крайньої правої смуги, виїхав в крайній лівий ряд і протаранив ВАЗ, повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі сталася серйозна ДТП: госпіталізовані дитина і чоловік Інформатор

Від удару "Жигулі" зім'яло і винесло на зустрічну смугу. BMW розвернуло проти руху транспорту. Момент ДТП потрапив на камеру відеореєстратора:

В аварії постраждала 4-річна дівчинка, яка перебувала на задньому сидінні ВАЗа. Медики надали їй першу допомогу на місці події, а після доставили в дитячу обласну лікарню. Чоловіка, який був за кермом "Жигулі", госпіталізували в лікарню №6. Попередньо у нього відкритий перелом ноги і множинні забої.

На місці працювали поліцейські, вони опитували учасників і свідків інциденту. Рятувальники змили паливо з проїжджої частини. Всі деталі та причини аварії встановить слідчий з ДТП.

У Дніпрі сталася серйозна ДТП: госпіталізовані дитина і чоловік Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті ДТП постраждала пасажирка, жінку госпіталізували.