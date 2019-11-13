У Дніпрі сталася НП на заправці: перші деталі

У Дніпрі 13 листопада на вулиці Панікахи на заправці АГНКС стався витік метану.

З метою безпеки правоохоронці призупинили рух транспорту по Запорізькому шосе. Про це повідомляє Інформатор.

Скріншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Як стало відомо, інцидент стався під час транспортування газу на заправку. Витік метану почався через пошкодження крана ємності.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Щоб уникнути аварійної ситуації, рух на даній ділянці перекрили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в одному з будинків геріатричного пансіонату сталася пожежа. Всіх пацієнтів екстрено евакуювали. В результаті пожежі постраждав 61-річний пацієнт.

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