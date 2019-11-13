Головна Новини
13 листопада • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська

У Дніпрі сталася НП на заправці: перші деталі

307
Читати матеріал російською

У Дніпрі 13 листопада на вулиці Панікахи на заправці АГНКС стався витік метану.

З метою безпеки правоохоронці призупинили рух транспорту по Запорізькому шосе. Про це повідомляє Інформатор.

Скріншот

Скріншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Новини
Без води вже три місяці: на Дніпропетровщині показали жахи життя тисяч військових

Як стало відомо, інцидент стався під час транспортування газу на заправку. Витік метану почався через пошкодження крана ємності.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Щоб уникнути аварійної ситуації, рух на даній ділянці перекрили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в одному з будинків геріатричного пансіонату сталася пожежа. Всіх пацієнтів екстрено евакуювали. В результаті пожежі постраждав 61-річний пацієнт.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги