У Дніпрі сталася масштабна ДТП: загиблого водія вирізали з авто. Фото і відео

У п'ятницю ввечері, 4 вересня, в Дніпрі на проспекті Слобожанському сталася масштабна аварія.

Близько 20:30 між віадуком і надземним переходом зіткнулися три авто: Mitsubishi Lancer, Hyundai і Nissan. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Рух було тимчасово перекрито. Інформатор

Водій Mitsubishi рухався до виїзду з міста, а інші авто – йому на зустріч, передає "Інформатор". Водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Nissan, а той в свою чергу вдарив Hyundai.

На місце події прибули медики, рятувальники та поліція. Водія Mitsubishi затиснуло в салоні, з понівеченого авто його вирізали співробітники ДСНС. Від отриманих травм 30-річний чоловік загинув на місці аварії.

Рятувальники також дістали з машини 62-річного водія Nissan, його у важкому стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова, потерпілий в реанімації. Людину, яка була за кермом Hyundai, доставили до міської лікарні № 6.

Рятувальники діставали загиблого і постраждалих із авто. Інформатор

Рух на ділянці було тимчасово перекрито, на місці працював слідчий з ДТП.

Hyundai також отримав ушкодження, водій у лікарні. Інформатор

Водій Nissan потрапив до реанімації. Інформатор

Понівичений автомобіль Mitsubishi. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують військових, які постраждали під час пожеж на Луганщині. Один з бійців в дуже важкому стані.

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