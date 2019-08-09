У Дніпрі сталася масштабна ДТП з маршрутками: фото

На перетині вулиць Титова і Макарова в Дніпрі 9 серпня зіткнулися дві маршрутки.
В обох автомобілях перебували пасажири. Про це повідомляє Інформатор.
У ДТП потрапили маршрутки №76 і №156. Зіткнення сталося через недотримання дистанції. Відомо, що перед автомобілями пригальмував тролейбус. Одна з маршруток не встигла зупинитися.
У Дніпрі зіткнулися маршрутки
Інформатор
Ніхто з пасажирів в аварії не постраждав. Деталі події з'ясовують правоохоронці.
Маршрутка №76 і №156 зіткнулися
Інформатор
Водій не встиг загальмувати
Інформатор
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром п'яна пасажирка влаштувала скандал в автобусі. Водієві автобуса довелося виштовхати пасажирку з салону.
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