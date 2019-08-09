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У Дніпрі сталася масштабна ДТП з маршрутками: фото

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На перетині вулиць Титова і Макарова в Дніпрі 9 серпня зіткнулися дві маршрутки.

В обох автомобілях перебували пасажири. Про це повідомляє Інформатор.

У ДТП потрапили маршрутки №76 і №156. Зіткнення сталося через недотримання дистанції. Відомо, що перед автомобілями пригальмував тролейбус. Одна з маршруток не встигла зупинитися.

У Дніпрі зіткнулися маршрутки

У Дніпрі зіткнулися маршрутки

Інформатор

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Ніхто з пасажирів в аварії не постраждав. Деталі події з'ясовують правоохоронці.

Маршрутка №76 і №156 зіткнулися

Маршрутка №76 і №156 зіткнулися

Інформатор

Водій не встиг загальмувати

Водій не встиг загальмувати

Інформатор

У Дніпрі сталося ДТП

У Дніпрі сталося ДТП

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром п'яна пасажирка влаштувала скандал в автобусі. Водієві автобуса довелося виштовхати пасажирку з салону.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП водій маршрутки маршрутка
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