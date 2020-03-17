У Дніпрі сталася масштабна ДТП із займанням: п'ятеро постраждалих. Фото і відео 18+

У вівторок, 17 березня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на великій швидкості зіткнулися чотири автомобілі.
Від удару одна з них загорілася, повідомляє "Дніпро оперативний". Аварія трапилася близько 13:20 недалеко від автомобільного ринку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
П'ятьох постраждалих з важкими травмами екстрено госпіталізували медики швидкої допомоги. На місце події викликали рятувальників і правоохоронців.
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
Відомо, що потік машин рухався в бік вулиці Шинної, коли на дорогу виїхав Ford і зіткнувся з BMW. Автомобілі почало кидати по дорозі, що і спровокувало масштабне ДТП.
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово паралізовано. Трамваї також не ходять. На дорозі утворився затор.
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
"Х**вий Дніпро"
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
"Х**вий Дніпро"
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
"Х**вий Дніпро"
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
"Х**вий Дніпро"
ДТП на Богдана Хмельницького в Дніпрі
"Х**вий Дніпро"
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на житловому масиві Парус в куті маршруток місцевий житель потрапив під колеса мікроавтобуса Volkswagen LT. Для потерпілого отримані травми виявилися несумісними з життям.
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