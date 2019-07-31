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У Дніпрі сталася масова бійка з пострілами: є постраждалі. Фото й відео

2.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі 31 липня по вулиці Маршала Малиновського сталася бійка між двома групами людей.

Як повідомляє Інформатор, чоловіки зчепилися на тротуарі і конфлікт закінчився постраждалими (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, люди настільки активно відпочивали в альтанці на пляжі біля ресторану "Берег", що зламала там лавочку. За однією з версій, господар місця попросив їх заплатити штраф за пошкодження, але грошей так і не дочекався, через що викликав на місце охорону. За іншою — друга сторона конфлікту приїхала "з боку" і до закладу відношення не має.

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Проте, коли компанія відпочивальників перейшла дорогу, на них налетіли декілька людей.

За словами очевидців, останні били чоловіків битою і дерев'яним молотком, після чого пролунав постріл. Один із компанії відпочивальників впав на землю і практично не рухався, в той час як його товариші намагалися втекти від нападників.

Бійка на Малиновського

Бійка на Малиновського

Інформатор

Коли бійка закінчилася, чоловіки сіли в автомобіль і зникли з очей. Люди ж кинулися надавати допомогу постраждалим.

Двох чоловіків забрала швидка допомога, водночас в одного з них, за неофіційною інформацією, було декілька вогнепальних поранень. Для того, щоб розібратися в ситуації і покарати винних, на місце викликали наряд поліції.

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Тепер правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту.

Бійка на Малиновського

Бійка на Малиновського

Інформатор

Бійка на Малиновського

Бійка на Малиновського

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі з ножем напали на таксиста.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро бійка
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ДН!ПРО-чемпион,а дэбилоид давай дальше снимай ВЕРТИКАЛЬНО
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