У Дніпрі 31 липня по вулиці Маршала Малиновського сталася бійка між двома групами людей.

Як повідомляє Інформатор, чоловіки зчепилися на тротуарі і конфлікт закінчився постраждалими (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, люди настільки активно відпочивали в альтанці на пляжі біля ресторану "Берег", що зламала там лавочку. За однією з версій, господар місця попросив їх заплатити штраф за пошкодження, але грошей так і не дочекався, через що викликав на місце охорону. За іншою — друга сторона конфлікту приїхала "з боку" і до закладу відношення не має.

Проте, коли компанія відпочивальників перейшла дорогу, на них налетіли декілька людей.

За словами очевидців, останні били чоловіків битою і дерев'яним молотком, після чого пролунав постріл. Один із компанії відпочивальників впав на землю і практично не рухався, в той час як його товариші намагалися втекти від нападників.

Бійка на Малиновського Інформатор

Коли бійка закінчилася, чоловіки сіли в автомобіль і зникли з очей. Люди ж кинулися надавати допомогу постраждалим.

Двох чоловіків забрала швидка допомога, водночас в одного з них, за неофіційною інформацією, було декілька вогнепальних поранень. Для того, щоб розібратися в ситуації і покарати винних, на місце викликали наряд поліції.

Тепер правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту.

Бійка на Малиновського Інформатор

Бійка на Малиновського Інформатор

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