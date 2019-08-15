У Дніпрі трапилася ДТП з пасажирською маршруткою: є постраждалі

У Дніпрі 15 серпня зіткнулися маршрутка №87 і ЗАЗ.

Як повідомляє Інформатор, ДТП трапилася на перехресті вулиці Юрія Савченка з Шмідта.

Як стало відомо, ЗАЗ їхав вгору вулицею Юрія Савченка, коли в зустрічному йому напрямку – в сторону Шмідта – рухалася маршрутка.

ДТП маршрутки і ЗАЗ Інформатор

Попередньо, водій легковика проігнорував знак "Стоп", не поступився дорогою 87-й, внаслідок чого і сталося зіткнення.

Від удару легкову машину понесло в бік і вона врізалася в парапет.

Водій, дідусь з інвалідністю, отримав забої. Ще один потерпіла з маршрутки сильно вдарилася ногою.

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На місці події працює поліція і медики. Поки рух на перехресті не утруднений, але при проїзді тролейбусів часом збирається затор.

ДТП маршрутки і ЗАЗ Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами.

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