У Дніпрі трапилася ДТП з пасажирською маршруткою: є постраждалі

У Дніпрі 15 серпня зіткнулися маршрутка №87 і ЗАЗ.
Як повідомляє Інформатор, ДТП трапилася на перехресті вулиці Юрія Савченка з Шмідта.
Як стало відомо, ЗАЗ їхав вгору вулицею Юрія Савченка, коли в зустрічному йому напрямку – в сторону Шмідта – рухалася маршрутка.
ДТП маршрутки і ЗАЗ
Інформатор
Попередньо, водій легковика проігнорував знак "Стоп", не поступився дорогою 87-й, внаслідок чого і сталося зіткнення.
Від удару легкову машину понесло в бік і вона врізалася в парапет.
Водій, дідусь з інвалідністю, отримав забої. Ще один потерпіла з маршрутки сильно вдарилася ногою.
На місці події працює поліція і медики. Поки рух на перехресті не утруднений, але при проїзді тролейбусів часом збирається затор.
ДТП маршрутки і ЗАЗ
Інформатор
ДТП маршрутки і ЗАЗ
Інформатор
ДТП маршрутки і ЗАЗ
Інформатор
ДТП маршрутки і ЗАЗ
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами.
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