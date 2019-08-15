Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі трапилася ДТП з пасажирською маршруткою: є постраждалі

1.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі 15 серпня зіткнулися маршрутка №87 і ЗАЗ.

Як повідомляє Інформатор, ДТП трапилася на перехресті вулиці Юрія Савченка з Шмідта.

Як стало відомо, ЗАЗ їхав вгору вулицею Юрія Савченка, коли в зустрічному йому напрямку – в сторону Шмідта – рухалася маршрутка.

ДТП маршрутки і ЗАЗ

ДТП маршрутки і ЗАЗ

Інформатор

Новини
У Дніпрі чоловік застрелився з рушниці на очах у дружини: фото з місця подій

Попередньо, водій легковика проігнорував знак "Стоп", не поступився дорогою 87-й, внаслідок чого і сталося зіткнення.

Від удару легкову машину понесло в бік і вона врізалася в парапет.

Водій, дідусь з інвалідністю, отримав забої. Ще один потерпіла з маршрутки сильно вдарилася ногою.

Новини
У Дніпрі голий чоловік розгулював по місту

На місці події працює поліція і медики. Поки рух на перехресті не утруднений, але при проїзді тролейбусів часом збирається затор.

ДТП маршрутки і ЗАЗ

ДТП маршрутки і ЗАЗ

Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ

ДТП маршрутки і ЗАЗ

Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ

ДТП маршрутки і ЗАЗ

Інформатор

ДТП маршрутки і ЗАЗ

ДТП маршрутки і ЗАЗ

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП маршрутка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...