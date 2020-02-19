У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою: на проспекті величезна пробка. Відео

У середу, 19 лютого, в Дніпрі зіткнулися маршрутка №101 і автомобіль Skoda.

Аварія сталася на проспекті Гагаріна поряд із зупинкою "Казакова", повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Учасники ДТП зайняли всю проїжджу частину у напрямку до Запорізького шосе. В результаті на проспекті утворилася величезна пробка. Крім того, тимчасово призупинено рух тролейбусів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, одному з фігурантів у справі смертельного ДТП з викраденням в Дніпрі обрали запобіжний захід. Олесандра Скіпочку відпустили під домашній арешт.

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