У Дніпрі співробітниці банку втягнули людей в аферу на пів мільйона

У Дніпрі правоохоронці викрили двох співробітниць комерційних банків, які оформляли кредити на людей без їхнього відома і забирали гроші собі.

За допомогою афери подругам вдалося вкрасти більше 500 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Як встановили слідчі, одна з працівниць банку видавала кредити фізичним особам, після чого передавала копії документів та інші особисті дані реальних людей подрузі, яка працювала таким же кредитним менеджером в іншому банку. Друга зловмисниця оформляла документи про видачу кредитних карт з лімітом приблизно 20 тис. гривень. Діючи за такою схемою, менеджери протягом року знімали з карток гроші і оформляли нові кредити на осіб без їх відома", – розповіли в поліції.

Афера в банку webvybory2012.ru

Для того, щоб схема продовжувала працювати і не була викрита службою безпеки банку, шахрайки періодично робили по кожному з кредитів мінімальні платежі.

Жінкам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний акт спрямований на розгляд суду.

"Жодна людина, на чиї імена були видані кредити, не буде змушена доводити, що не отримувала кредитні гроші", – підкреслили правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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