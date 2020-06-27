У Дніпрі спецназ "придушував" бунт і "звільняв" заручників з колонії. Відео

У Дніпрі 25 і 26 червня правоохоронці відпрацьовували алгоритм дій і взаємодію під час припинення можливих порушень в місцях виконання покарань.

Поліцейські Дніпропетровщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України взяли участь в антитерористичних навчаннях. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За легендою навчань, група озброєних терористів проникла в установу виконання покарань, організувала масові безлади і порушення порядку із захопленням заручників.

Правоохоронці провели антитерористичні навчання Пресслужба ГУНП

Перед спецназівцями поставили завдання звільнити заручників і припинити масові безлади. Завдяки ефективним і злагодженим діям спецпідрозділів порушники були знешкоджені, заручники звільнені.

Правоохоронці провели антитерористичні навчання Пресслужба ГУНП

Також спецназівці "КОРД" оперативно затримали спільників терористів, які забезпечують спостереження. Тренування проходило в умовах, максимально наближених до реальних.

Правоохоронці провели антитерористичні навчання Пресслужба ГУНП

Всього в навчаннях взяли участь близько 300 правоохоронців – спецназівці "КОРД", відділ аеропідтримки, група реагування патрульної поліції, підрозділи СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії і представники місцевих органів державної влади. Також застосовувалася спецтехніка.

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