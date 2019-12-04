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4 грудня • оновлено в 13:36
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У Дніпрі спалахнув скандал навколо директорки музею АТО: подробиці

3.7т
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У Дніпрі директорка музею АТО регулярно ставить свій BMW посеред пішохідної доріжки для відвідувачів музею.

У вівторок, 3 грудня, Юлія Піщанська перегородила своїм автомобілем прохід по розчищеному від снігу тротуару перед входом до музею. Про це на своїй сторінці в Facebook написав ветеран АТО Дмитро Кішка.

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У Дніпрі спалахнув скандал навколо директорки музею АТО

У Дніпрі спалахнув скандал навколо директорки музею АТО

Facebook Дмитра Кішки

"Розчищена доріжка для відвідувачів, і якесь бидло поставило машину посеред цієї розчищеної доріжки. Типу, це для мене почищено, а ви, бидло, ходіть по снігу. Але пікантність ситуації полягає в тому, що на цьому авто їздить директорка Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького, Піщанська. І на моїх очах воно під'їхало, залишило машину на проході й пішло "працювати". Ми не горді, зі студентами-іноземцями прогуляємося й по снігу", – написав Кішка.

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Він зазначив, що ще восени просив директорку не паркуватися на вході до вуличної експозиції музею АТО, тому що це заважає групам відвідувачів. Однак Піщанська не відреагувала на зауваження.

"Не вірю, що людина, не поважаючи інших, створює незручності для відвідувачів музею, може принести користь, керуючи ним. Суд уже визнав її призначення незаконним, коли її усунуть?" – додав ветеран АТО.

Інцидент викликав бурхливе обговорення в соціальній мережі. Люди запропонували "провчити" директорку музею спущеними колесами або викликати поліцію.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Музей АТО в Дніпрі

Музей АТО в Дніпрі

Facebook Дмитра Кішки

Директор музею Юлія Піщанська

Директор музею Юлія Піщанська

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області невідомі намагалися вдертися до музею АТО. Шість молодиків майже годину ламали двері, решітки на вікнах і заглядали в усі вікна.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
АТО скандали
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Махно Володимир
Махно Володимир
а потом эта су-ка будет выть почему ей прокололи шины, разбили лобовое стекло кирпечем и сожгли авто! думай мозгом, курица ту-пая! а если мозга нет, то ходи пешком курва!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А полностью почистить? Или туда только работники шастают?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Уже музей АТО! И что в этом музее? Неопровержимые доказательства присутствия бурят в рядах "Вооруженных формирований российской федерации"? Как же смешно жить в вашем болоте.
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