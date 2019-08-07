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У Дніпрі спалахнув будинок: у постраждалого сильні опіки

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В Індустріальному районі Дніпра горіла літня кухня.

Пожежа виникла 6-го серпня близько 16:00. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі горіла літня кухня

У Дніпрі горіла літня кухня

kmsk.dp.ua

Вогонь знищив побутові речі на площі 30кв. м. Пожежу гасили протягом години.

Через пожежу постраждав 32-річний власник будинку. Він отримав опіки 2 ступеня. Постраждалого госпіталізували в опікове відділення Дніпровської міської клінічної лікарні №2.

На місці події працювали 10 рятувальників і 2 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік вкрав коробку для пожертвувань онкохворій дівчинці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа чоловік
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