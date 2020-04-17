У Дніпрі спалахнула пожежа в ТЦ "Міріада". Фото і відео

У четвер, 16 квітня, в Дніпрі спалахнула пожежа в торговому центрі "Міріада" на проспекті Олександра Поля.

Вогонь охопив серверну кімнату на четвертому поверсі будівлі близько 20:40, повідомили в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в ТЦ Міріада Пресслужба ДСНС

Пожежа в ТЦ Міріада Інформатор

Пожежа в ТЦ Міріада Інформатор

Пожежа знищила меблі, комп'ютерне і телекомунікаційне обладнання на площі 15 квадратних метрів. У пригоді ніхто не постраждав. Вогонь загасили за десять хвилин. Причина спалаху поки невідома.

Пожежа в ТЦ Міріада Інформатор

Пожежа в ТЦ Міріада Інформатор

Пожежа в ТЦ Міріада Інформатор

Пожежа в ТЦ Міріада Пресслужба ДСНС

Пожежа в ТЦ Міріада Пресслужба ДСНС

Пожежа в ТЦ Міріада Пресслужба ДСНС

Пожежа в ТЦ Міріада Пресслужба ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі на вулиці розстріляли молоду пару. Від отриманих поранень 25-річна дівчина померла на місці.