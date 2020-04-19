У Дніпрі спалахнула пожежа в багатоповерхівці: постраждалий помер у "швидкій"

У неділю, 19 квітня, в Дніпрі на бульварі Рубіновому сталася пожежа на дев'ятому поверсі десятиповерхового будинку.

Співробітники Служби порятунку виявили в квартирі чоловіка 1955 року народження, якого відразу ж винесли на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Як повідомляє "Інформатор", медики робили все для того, щоб привести чоловіка до тями, але потерпілий ні на що не реагував. Він помер в машині швидкої допомоги.

Рятувальники знайшли в квартирі чоловіка без свідомості Інформатор

За попередньою інформацією, пожежа виникла в спальній кімнаті. Господарі квартири в цей момент знаходилися на кухні. Коли обидва помітили дим, то спробували загасити вогонь самостійно.

Чоловік набирав воду в пляшку, щоб загасити вогонь. Жінка в цей момент вийшла на сходовий майданчик. Дим заповнював приміщення, а чоловік так і не вийшов з квартири. Уже коли рятувальники зайшли всередину, то побачили, що чоловік лежить на підлозі без свідомості.

На боротьбу з вогнем у рятувальників пішло близько півгодини. За цей час вогонь знищив меблі та домашні речі. Причину пожежі з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з Дніпра відправили велику групу пожежних в Чорнобильську зону. Це вже друга група рятувальників Дніпропетровщини, яка вирушила в Зону відчуження.

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