У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа в бізнес-центрі: відео

У центрі Дніпра 12 серпня на вулиці Барикадній загорівся бізнес-центр "Кудашівський".

Пожежа спалахнула на другому поверсі будівлі. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в центрі Дніпра Скріншот з відео

Інформація про спалах на лінію 101 надійшло о 10:20. Рятувальники повідомили, що в бізнес-центрі загорілося будівельне сміття. Причина загоряння невідома.

Варто зазначити, що будівля ще не здана в експлуатацію.

Станом на 11:00 пожежу в будівлі загасили. У пригоді ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікіполі Дніпропетровської області невідомі підпалили храм ПЦУ імені Петра Калнишевського. Храм звели три роки тому на честь загиблих на Донбасі

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