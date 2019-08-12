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У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа в бізнес-центрі: відео

2.1т Читати матеріал російською

У центрі Дніпра 12 серпня на вулиці Барикадній загорівся бізнес-центр "Кудашівський".

Пожежа спалахнула на другому поверсі будівлі. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в центрі Дніпра

Пожежа в центрі Дніпра

Скріншот з відео

Інформація про спалах на лінію 101 надійшло о 10:20. Рятувальники повідомили, що в бізнес-центрі загорілося будівельне сміття. Причина загоряння невідома.

Варто зазначити, що будівля ще не здана в експлуатацію.

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Станом на 11:00 пожежу в будівлі загасили. У пригоді ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікіполі Дніпропетровської області невідомі підпалили храм ПЦУ імені Петра Калнишевського. Храм звели три роки тому на честь загиблих на Донбасі

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа
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