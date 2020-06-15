У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на складах. Фото з місця НП

Аліна Рашевська Події 16:34, 15.06.2020

У понеділок, 15 червня, в Дніпрі на вулиці Руденка трапилася пожежа в складському приміщенні.

Працівники підприємства помітили дим, який виходив із секцій будівлі, і негайно повідомили про це в Службу порятунку "101". На місце події направили три чергових бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Загальна площа пожежі склала 50 м. кв. Вогонь приборкували 17 надзвичайників та п'ять одиниць техніки. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Пожежа на складах у Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа на складах у Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа на складах у Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа на складах у Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі пожежа в дев'ятиповерхівці забрала життя чоловіка. Йому було 64 роки.

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