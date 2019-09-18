У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

На набережній Перемоги в Дніпрі 18 серпня загорілася двоповерхова будівля. За попередньою інформацією, горить дебаркадер - плавуча пристань.

В інциденті ніхто не постраждав. Кому належить будівля, поки невідомо. На місці працюють поліція і рятувальники, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі горить плавуча пристань Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній Информатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі військкомати ведуть полювання на призовників прямо на вулицях. Люди у військовій формі зупиняють молодих хлопців, перевіряють у них документи і вручають повістки.

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