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18 вересня • оновлено в 18:30
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У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

2.3т Читати матеріал російською

На набережній Перемоги в Дніпрі 18 серпня загорілася двоповерхова будівля. За попередньою інформацією, горить дебаркадер - плавуча пристань.

В інциденті ніхто не постраждав. Кому належить будівля, поки невідомо. На місці працюють поліція і рятувальники, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

Информатор

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До Дніпра екстрено доправили важкопоранених бійців із Донбасу
У Дніпрі горить плавуча пристань

У Дніпрі горить плавуча пристань

Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

Информатор

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

У Дніпрі горів дебаркадер на набережній

Информатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі військкомати ведуть полювання на призовників прямо на вулицях. Люди у військовій формі зупиняють молодих хлопців, перевіряють у них документи і вручають повістки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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руденко евгений
руденко евгений
судя по пламени - "короткое замыкание"
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руденко евгений
руденко евгений
спишут на "короткое замыкание".
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