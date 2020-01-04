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4 січня • оновлено в 11:06
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У Дніпрі спалахнула багатоповерхівка: дим заблокував вихід. Відео

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У п'ятницю, 3 січня, в Дніпрі на вулиці Орловська загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку.

О 17:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Новокодацком районі міста сталася пожежа на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За викликом на місце події прибули рятувальники. Вони встановили, що пожежа виникла на балконі однокімнатної квартири на сьомому поверсі. Потім вогонь перекинувся на житлову кімнату.

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В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітки, що перешкоджало вільній евакуації людей з верхніх поверхів.

Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів задимленого будинку 14 осіб, з яких 4 дитини. Двоє людей були виведені в засобах захисту органів дихання.

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пожежа в дев'ятиповерховому будинку

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь знищив домашні речі та балкон на загальній площі 40 метрів квадратних. В результаті пожежі загиблих і постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі масштабний пожежа знищила цілий будинок. Сім'ям, які залишилися без житла, люди збирали допомогу.

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Україна Дніпро
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