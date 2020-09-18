У Дніпрі скутериста побили шоломом за потрійну ДТП. Фото і відео

У четвер, 17 вересня, в центрі Дніпра на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Липинського водій скутера спровокував потрійну ДТП.

Скутерист хотів об'їхати затор і зачепив автомобіль Mercedes. Коли з машини вийшов її власник, щоб оцінити пошкодження, водій двоколісного спробував втекти з місця аварії, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео і фото, доскролльте до кінця сторінки).

Чоловік на скутері виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора і влетів у Hyundai. Там його наздогнав водій Mercedes і почав бити скутериста по голові його ж шоломом. Інцидент зняли на відео очевидці події.

На місце події прибули патрульні, вони з'ясують усі деталі і обставини інциденту. Від госпіталізації всі учасники ДТП відмовилися.

Пошкодження, які отримав Mercedes. Інформатор

Скутер врізався в Hyundai на перехресті. Інформатор

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