У Дніпрі Skoda влетіла в будівлю служби доставки

Яна Коваль Події 15:03, 11.07.2020

11 липня, близько 9:30, на вулиці Каруни сталася аварія. В інциденті ніхто не постраждав.

До місця викликали патруль поліції і службу охорони, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За попередньою інформацією від водія Skoda, з боку Слобожанського проспекту з прибудинкової території на Каруни виїхав автомобіль ВАЗ. Водій не поступився дорогою проїжджаючій Skoda. Автомобіліст спробував уникнути зіткнення, але в'їхав в будівлю служби доставки "Автолюкс". Від медичної допомоги водій відмовився.

Будьте обережнішими
Інформатор
Авто влетіло в будівлю служби доставки
Інформатор
На місці працювала поліція
Інформатор
Автомобіліст відмовився від допомоги
Інформатор
Постраждалих немає
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі побільшало заражених коронавірусом. Станом на ранок 11 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 544 особи, троє з них – за останню добу.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

П'яні водії в 2020-му побили річний антирекорд в Україні: потурання Зеленського вартує життів

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

В Австралії схвалили перші ліки для лікування COVID-19

Перед переїздом Зеленського на ремонт "дачі Ющенка" витратили 300 тисяч із держбюджету, - ЗМІ

UFC: розклад головних боїв 2020 року