У Дніпрі шукають загадково зниклого чоловіка: сім'я просить допомогти

Аліна Рашевська Події 08:36, 18.05.2020 Оновлено: 10:48, 18.05.2020

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 73-річного Івана Чвертку.

Житель Амур-Нижньодніпровського району пішов з дому в невідомому напрямку 14 травня. З того часу про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в Facebook-спільноті "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження містянина, повідомляйте за телефонами: 096-784-22-62, 067-637-29-12.

Facebook / "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Facebook / "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на березі річки знайшли тіло зниклого чоловіка. Відомо, що 39-річний містянин кілька днів тому пішов на риболовлю.

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