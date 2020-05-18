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18 травня • оновлено в 12:04
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі шукають загадково зниклого чоловіка: сім'я просить допомогти

1.4т
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У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 73-річного Івана Чвертку.

Житель Амур-Нижньодніпровського району пішов з дому в невідомому напрямку 14 травня. З того часу про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в Facebook-спільноті "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження містянина, повідомляйте за телефонами: 096-784-22-62, 067-637-29-12.

У Дніпрі шукають загадково зниклого чоловіка: сім'я просить допомогти

Facebook / "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

У Дніпрі шукають загадково зниклого чоловіка: сім'я просить допомогти

Facebook / "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на березі річки знайшли тіло зниклого чоловіка. Відомо, що 39-річний містянин кілька днів тому пішов на риболовлю.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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