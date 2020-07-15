У Дніпрі шкуродери тренувалися оперувати на здоровому цуценяті

В одному з дачних кооперативів Дніпра невідомі познущалися над цуценям. На здоровому тварину тренувалися робити операції.

Спочатку на території кооперативу жили четверо цуценят, їх підгодовувала місцева мешканка. Одного разу двоє чотирилапих зникли, через два дні повернули одного з них. Було очевидно, що з цуценям проводили хірургічні маніпуляції, повідомила волонтер Ірина Ситенко.

Тварині, яка до цього було здоровою, розрізали лапу і вставили туди спиці. Після цього рану зашили. Ще один шов з'явився внизу живота.

Через місяць стан цуценяти почав погіршуватися. Він перестав їсти і наступати на прооперовану кінцівку. Рентген показав, що кістки зрослися неправильно, почалося запалення.

У Дніпрі шкуродери тренувалися оперувати на здоровому щеня Facebook / "Міні-притулок" Лучик надії "Дніпро"

"Я думаю, це хтось тренувався робити операцію. Якби його дійсно рятували, то не випустили б з переломом лапи на вулицю. Або залишили б на стаціонарі, або помістили б у приміщення з обмеженим простором...Друге цуценя так і не повернули. Напевно не вижив", – зазначає Ірина Ситенко.

Зараз волонтери збирають кошти на лікування жертви шкуродерів. Як можна допомогти:

ПриватБанк 5168 7574 0669 7930 Ситенко І.А.

Монобанк 5375 4141 1537 7565

PayPel luchiknadejdiforpets@gmail.com (Перекладені на PayPal кошти пересилаються Ірині Ситенко для притулку).

У Дніпрі шкуродери тренувалися оперувати на здоровому щеня Facebook / "Міні-притулок" Лучик надії "Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі масово труять собак.