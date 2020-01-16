У Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки. Фото 18+

У Дніпрі 16 січня на вулиці Трансформаторній виявили тіло молодого чоловіка, що не подавав ознак життя.

Труп юнака був підвішений на шнурку від капюшона на дереві. Попередньо, померлому було 15 років, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки Відомості-Україна

Тіло школяра близько 7:00 виявив місцевий житель, який вигулював собаку. Він і повідомив про знахідку в поліцію. Як з'ясувалося, хлопець проживав неподалік від місця трагедії. Основною версією правоохоронців є самогубство.

На даний момент поліцейські з'ясовують всі обставини події.

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У Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки інформатор

У Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки інформатор

У Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі з річки дістали труп чоловіка без ноги. Тіло померлого було покрито чисельними гематомами.

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