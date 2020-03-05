У Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток.

Про інцидент розповіла Євгенія Мальцева на сторінці в Facebook. За словами жінки, про це сповістили всіх батьків, чиї діти навчаються в Амур-Нижньодніпровському районі.

"Шановні батьки, вирішила написати в групу, так як я мама і переживаю не тільки за свою дочку. Сьогодні вона поверталася зі школи о 15:15, поверталася не сама, а з дівчинкою з 69-ї школи. Біля будинку по вул. С.Ковалевської біля них зупинилася машина і хлопець з цієї машини наказав сідати до нього в автомобіль", – цитує Мальцева маму постраждалої дівчинки.

У Дніпрі серед білого дня чоловік хотів викрасти школярок sumynews.com

Після чого, за словами жінки, діти почали тікати і сховалися за людьми, які стояли біля під'їзду. При цьому нападник втік за ними і представився нібито батьком школярок.

"Спасибі чоловікові, який почав викликати поліцію і завдяки цьому від них відстав цей хлопець. Чоловік провів і мою дочку і дівчинку до самого під'їзду. Машина була сірого кольору (схожа на деу ланос), хлопець дуже високого зросту, поряд з ним в машині знаходилася дівчина з чорним волоссям і дуже яскравим макіяжем", – розповіла мама дівчинки.

За інформацією жінки, це не перший подібний випадок з нападом на дітей в районі. Вона порекомендувала іншим батьком поговорити з дітьми і попередити про можливу небезпеку.

Facebook/"Калиновая Днепр" Скріншот

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі медсестра-сектантка напала на дітей посеред вулиці. Жінка взяла школярок за руки і вимагала повторювати молитви. Батьки повідомили мінімум про сім подібних випадків.

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