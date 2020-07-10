У Дніпрі СБУ зловила адвокатів на масштабній контрабанді ліків. Фото

У Дніпрі Служба безпеки України затримала учасників злочинного угруповання, які організували масштабну контрабанду лікарських засобів з вмістом прекурсорів з однієї з країн Північної Африки.

Встановлено, що до введення карантину кур'єри ввозили прекурсори регулярними авіарейсами, повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З відкриттям авіасполучення організатори збиралися "оновити" наркобізнес. З прекурсорів в спеціально обладнаних лабораторіях наркоділки виготовляли психотропну речовину метамфетамін.

Після цього "товар" зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів в Дніпропетровській області. Щомісячний обсяг прекурсорів становив 40-60 кілограмів, а дохід наркоділків – близько п'яти мільйонів гривень.

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів. Під час слідчих дій було вилучено майже 10 кілограмів псевдоефедрину гідрохлорид, понад 100 грамів метамфетаміну, більше п'яти літрів прекурсорів, сім одиниць вогнепальної зброї, п'ять ручних гранат і патрони різного калібру, засоби для фасування наркотиків.

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

П'ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозри щодо ст. 311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). Також до цих осіб планується вжити заходи у вигляді утримання під вартою відповідно до ст. 214 КПК України.

На даний момент тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, за результатами яких всім фігурантам кримінальної виробництва планується повідомити про підозри щодо ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

У Дніпрі СБУ викрила масштабну контрабанду ліків. Фото пресслужби СБУ в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Службі безпеки України повідомили, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, в той же час був одним з організаторів окупації і розгортання терористичної діяльності на Донбасі.