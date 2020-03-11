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11 березня • оновлено в 13:21
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У Дніпрі рятують сімох тяжкопоранених бійців із зони ООС

1.3т
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У Дніпро 10 березня військовими вертольотами евакуювали чотирьох тяжкопоранених воїнів ЗСУ.

Трохи пізніше в місто прибули ще троє захисників з бойовими травмами. Всі вони були спрямовані в медичні заклади згідно з діагнозами і напрямками евакуації, повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Обласна лікарня Мечникова, обласна офтальмологічна лікарня задіяли своїх кращих фахівців, додаткові обстеження виконані, деякі операції тривали до ранку", – розповіла Губа.

У Дніпрі рятують сімох тяжкопоранених бійців

У Дніпрі рятують сімох тяжкопоранених бійців

ATR

Всі бажаючі можуть надати посильну матеріальну допомогу, переславши суму на волонтерську карту центру допомоги учасникам АТО: 5168 7422 0783 8032 (Відар Ганна Олексіївна, Приватбанк).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в обласній лікарні Мечникова в Дніпрі рятують двох бійців ЗСУ, які 8 березня постраждали в результаті попадання ворожої протитанкової керованої ракети на Донбасі. За словами головного лікаря Сергія Риженка, чоловіки перебувають у важкому стані, проте з позитивною динамікою.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Надеюсь, вислоухие лiкари залечат киборгов до смерти.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XОЗЯИН хOXЛOB, Фирма по разборке пiдopгiв процветает!
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