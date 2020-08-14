У Дніпрі рятують бійця ООС, який підірвався на міні: з'явилося тривожне фото

Аліна Рашевська Події 09:04, 14.08.2020 Оновлено: 09:35, 14.08.2020

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя пораненого в зоні бойових дій захисника.

Боєць постраждав в результаті підриву автомобіля на протитанковій міні. Про це на своїй сторінці в Facebook поділився заступник головного лікаря медзакладу Олександр Толубаєв.

"Лікарня Мечникова. Сьогодні ще один поранений. Підрив автомобіля на протитанковій міні в зоні ООС. Емоції давно вже" вигоріли", поступившись місцем відточеним діям медиків", – написав Толубаєв.

Скріншот
Facebook / Олександр Толубаєв
Скріншот
Facebook / Олександр Толубаєв

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

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