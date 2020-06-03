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3 червня • оновлено в 17:46
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У Дніпрі рятувальники звільнили немовля із закритої автівки. Фото

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У середу, 3 червня, в Дніпрі жінка вийшла з автомобіля, залишивши в салоні ключі. Раптово двері зачинилися, система автоматичного закриття дала збій.

Рятувальники розкривають автомобіль

Рятувальники розкривають автомобіль

dp.dsns.gov.ua

В салоні машини залишилася п'ятимісячна донька власниці авто, повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Самостійно дістати дитину з автомобіля мати не змогла, довелося звернутися до рятувальників. Вони прибули на місце і за допомогою шанцевого інструменту оперативно відкрили автомобіль. Дитина не постраждала.

Рятувальники розкривають автомобіль

Рятувальники розкривають автомобіль

dp.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Кременчуці дев'ятимісячна дитина потрапила в реанімацію з гострим медикаментозним отруєнням краплями для носа "Нокспрей".

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Місце
Україна Дніпро
Тег
дитина
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