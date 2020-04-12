У Дніпрі рятувальники витягли дитину з палаючої квартири на четвертому поверсі. Відео
У суботу, 11 квітня, в Дніпрі в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку на проспекті Миру.
По прибуттю до місця пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі десятиповерхового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Співробітники Служби порятунку потрапили в квартиру через вікно за допомогою автодрабини та врятували хлопчика 2004 року народження.
Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 метрів квадратних. До ліквідації пожежі було залучено девять чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на автобазі дотла згоріли два мікроавтобуси. Вогонь знищив автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і Mercedes-Benz Vito.