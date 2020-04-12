У Дніпрі рятувальники витягли дитину з палаючої квартири на четвертому поверсі. Відео

У суботу, 11 квітня, в Дніпрі в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку на проспекті Миру.

По прибуттю до місця пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі десятиповерхового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники Служби порятунку потрапили в квартиру через вікно за допомогою автодрабини та врятували хлопчика 2004 року народження.

Рятувальники витягли дитину з палаючої квартири Telegram/Х**вий Дніпро

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 метрів квадратних. До ліквідації пожежі було залучено девять чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на автобазі дотла згоріли два мікроавтобуси. Вогонь знищив автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і Mercedes-Benz Vito.