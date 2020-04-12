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12 квітня • оновлено в 16:21
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Ігор Кравченко

У Дніпрі рятувальники витягли дитину з палаючої квартири на четвертому поверсі. Відео

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У суботу, 11 квітня, в Дніпрі в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку на проспекті Миру.

По прибуттю до місця пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі десятиповерхового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники Служби порятунку потрапили в квартиру через вікно за допомогою автодрабини та врятували хлопчика 2004 року народження.

Рятувальники витягли дитину з палаючої квартири

Рятувальники витягли дитину з палаючої квартири

Telegram/Х**вий Дніпро

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 метрів квадратних. До ліквідації пожежі було залучено девять чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на автобазі дотла згоріли два мікроавтобуси. Вогонь знищив автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і Mercedes-Benz Vito.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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