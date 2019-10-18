У Дніпрі розстріляли чоловіка: затриманий ще один підозрюваний

У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли чоловіка. Поліція затримала ще одного підозрюваного.

Ним виявився 30-річний чоловік. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вбивства - гладкоствольну мисливську помпову рушницю. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За фактом вбивства 27-річного Армена Багдасаряна розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Злочинцеві загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Дніпрі розстріляли чоловіка Інформатор

Поліція вилучила знаряддя вбивства ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі розстріляли автомобіль Mercedes. Його водій загинув на місці. На місці злочину був затриманий підозрюваний з Луганської області.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!