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18 жовтня • оновлено в 10:15
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У Дніпрі розстріляли чоловіка: затриманий ще один підозрюваний

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У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли чоловіка. Поліція затримала ще одного підозрюваного.

Ним виявився 30-річний чоловік. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вбивства - гладкоствольну мисливську помпову рушницю. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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За фактом вбивства 27-річного Армена Багдасаряна розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Злочинцеві загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Дніпрі розстріляли чоловіка

У Дніпрі розстріляли чоловіка

Інформатор

Поліція вилучила знаряддя вбивства

Поліція вилучила знаряддя вбивства

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі розстріляли автомобіль Mercedes. Його водій загинув на місці. На місці злочину був затриманий підозрюваний з Луганської області.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
вбивство
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70rus xxx
70rus xxx
Рядовые будни Окраинушки.Чет напоминает 90-е.
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