У Дніпрі розстріляли чоловіка: затриманий ще один підозрюваний

У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли чоловіка. Поліція затримала ще одного підозрюваного.
Ним виявився 30-річний чоловік. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вбивства - гладкоствольну мисливську помпову рушницю. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
За фактом вбивства 27-річного Армена Багдасаряна розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Злочинцеві загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
У Дніпрі розстріляли чоловіка
Інформатор
Поліція вилучила знаряддя вбивства
ГУНП в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі розстріляли автомобіль Mercedes. Його водій загинув на місці. На місці злочину був затриманий підозрюваний з Луганської області.
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