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18 жовтня • оновлено в 14:49
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У Дніпрі розстріляли чоловіка: поліція озвучила основну версію

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Поліція вважає основною причиною розстрілу автомобіля в Дніпрі конфлікт майнового характеру.

Дана версія наразі відпрацьовується, повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Поліція озвучила ймовірний мотив вбивці

Поліція озвучила ймовірний мотив вбивці

Інформатор

"Попередньо, в ході досудового розслідування встановлено мотив цього злочину – це рішення конфлікту майнового характеру. Зараз ця версія відпрацьовується", – сказала вона в коментарі, опублікованому прес-службою обласної поліції.

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Також вона повідомила, що за підозрою в цьому злочині затриманий 30-річний мешканець Дніпра. Підозрюваний частково визнає свою провину в скоєнні умисного вбивства.

Він знаходиться в слідчому ізоляторі, найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

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Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Чотирьох раніше доставлених у відділення поліції чоловіків опитали, їх причетність до злочину не була встановлена.

В ході відпрацювання правоохоронці також перевірили ряд осіб і автомобілів. До оперативних дій залучалися співробітники "КОРДу".

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина вбивство
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