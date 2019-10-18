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18 жовтня • оновлено в 13:15
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У Дніпрі розстріляли чоловіка: хто він і чим займався

1.3т Читати матеріал російською

У четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській в Дніпрі розстріляли Армена Багдасаряна, який очолював благодійний фонд "Форум".

Станом на 18 жовтня фонд припинив свою діяльність. За інформацією сервісу YouСontrol, Багдасарян значився його керівником аж до закриття, 16 жовтня.

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Іншими засновниками юридичної особи вважаються Олег Каленський і Вадим Бабченко. Фонд був зареєстрований за адресою Дніпро, вул. Холодильна, буд. 62.

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За цією ж адресою було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Аферта". Наразі вона також припинила свою діяльність. Аж до закриття, 17 жовтня, підприємство очолював Олег Шишацький, проте раніше керівником фірми був Багдасарян.

Зазначено, що компанія "Аферта" займалася орендою і лізингом устаткування і матеріальних засобів, орендою і управлінням нерухомістю, а також наданням інших комерційних послуг.

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Загиблий очолював благодійний фонд

YouСontrol

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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