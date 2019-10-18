У Дніпрі розстріляли чоловіка: хто він і чим займався

У четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській в Дніпрі розстріляли Армена Багдасаряна, який очолював благодійний фонд "Форум".

Станом на 18 жовтня фонд припинив свою діяльність. За інформацією сервісу YouСontrol, Багдасарян значився його керівником аж до закриття, 16 жовтня.

Стали відомі подробиці про жертву стрілянини в Дніпрі інформатор

Іншими засновниками юридичної особи вважаються Олег Каленський і Вадим Бабченко. Фонд був зареєстрований за адресою Дніпро, вул. Холодильна, буд. 62.

За цією ж адресою було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Аферта". Наразі вона також припинила свою діяльність. Аж до закриття, 17 жовтня, підприємство очолював Олег Шишацький, проте раніше керівником фірми був Багдасарян.

Зазначено, що компанія "Аферта" займалася орендою і лізингом устаткування і матеріальних засобів, орендою і управлінням нерухомістю, а також наданням інших комерційних послуг.

Загиблий очолював благодійний фонд YouСontrol

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці. На місці злочину був затриманий підозрюваний.

Пізніше поліція затримала ще одного підозрюваного. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вбивства.

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