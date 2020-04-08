У Дніпрі розшукують зниклу жінку: фото і прикмети

З 3 квітня в Дніпрі шукають безвісти зниклу Українець Наталю Григорівну. У той день вона пішла з дому, але назад так і не повернулася.

Жінка живе неподалік від кінотеатру "Січ" на вулиці Панікахи. Ще 4 квітня вона виходила на зв'язок з родичами, але після – зникла, повідомили в Facebook-спільноті "Пошук зниклих дітей".

При собі містянка мала документи. Раніше подібні інциденти з нею не траплялися.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку Facebook/"Пошук зниклих дітей"

Прикмети: зріст - 165 см, середньої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Була одягнена: в оливкову куртку, джинсові штани. З собою була чорна сумка.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Наталії, повідомте за номерами: 102 або 732-07-00, 098-172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана. Його розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

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