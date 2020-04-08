Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

У Дніпрі розшукують зниклу жінку: фото і прикмети

1.3т
Читати матеріал російською

З 3 квітня в Дніпрі шукають безвісти зниклу Українець Наталю Григорівну. У той день вона пішла з дому, але назад так і не повернулася.

Жінка живе неподалік від кінотеатру "Січ" на вулиці Панікахи. Ще 4 квітня вона виходила на зв'язок з родичами, але після – зникла, повідомили в Facebook-спільноті "Пошук зниклих дітей".

При собі містянка мала документи. Раніше подібні інциденти з нею не траплялися.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

Facebook/"Пошук зниклих дітей"

Прикмети: зріст - 165 см, середньої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Була одягнена: в оливкову куртку, джинсові штани. З собою була чорна сумка.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Наталії, повідомте за номерами: 102 або 732-07-00, 098-172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана. Його розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги