У Дніпрі розшукують зниклу дівчинку-підлітка: фото і прикмети

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 16-річну Ангеліну Щукіс.

В останній раз школярка вийшла на зв'язок з батьками 22 лютого і повідомила, що буде ночувати у подруги. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Прикмети: вік 15-16 років, волосся світло-русяве, зріст - 165 сантиметрів, худорлявої статури, шрам на підборідді.

Була одягнена: сірі брюки, сріблясто-рожева куртка, білі кросівки.

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Якщо вам відомо, де знаходиться Ангеліна, поліція просить повідомити за телефонами: (097) 595 30 82 або в поліцію 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Соборному районі Дніпра знайшли голу і побиту 15-річну дівчинку в крові. Постраждалу виявили між гаражами в одному з дворів на Набережній Перемоги.

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